Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla , anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, el adaugand ca probabil va fi necesara vaccinarea anuala impotriva Covid-19, relateaza CNBC. "Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala", a spus Bourla…

- Bucharest entered the red scenario on Wednesday as the city’s COVID-19 incidence rate reached 3.3 per thousand inhabitants, Digi24 reported, quoting Bucharest prefect Antonela Ghita, according to Romania-Insider. In this scenario (at an incidence rate between 3 and 6 per thousand), people need to show…

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a facut “arogant și evaziv” pe Florin Cițu atunci cand s-a referit la intrebarile puse premierului despre arestarea sa in SUA. „Nu era tanar, nu avea 18-20 e ani. Era la studii doctorale. Dar sunt momente cand se poate intampla in viata unui om. Ce a deranjat este…

- Hungarian Prime Minister Viktor Orban told state radio on Friday that Hungary will offer the option of taking a third dose of a COVID-19 vaccine from 1 August and will make vaccines mandatory for all healthcare workers, according to Reuters. Orban said doctors will decide which vaccine people should…

- Avea bunicul meu o vorba moșnegeasca de om credincios: “Nu poți sa te destrabalezi fara a platești in viața asta!” sau, “Daca curvești, nu te ajuta Dumnezeu! Nu ai voie sa-ți bați joc de sufletul cuiva”. Orice pofta are curiozitate și imaginație. S-a ințeles total greșit ca Biserica are ceva impotriva…

- Cum mii de romani vor cauta racoarea muntelui in zilele caniculare din iulie și august, autoritațile s-au gandit sa le vina in intampinare cu …un vaccin anti Covid. In cel mai inalt punct al celei mai inalte sosele din Romania – Pasul Urdele, la altitudinea de 2.145 de metri, se va deschide, pe 17 iulie,…

- Fost deputat PNL intre 2016 si 2020, Adriana Saftoiu a reactionat dupa ce premierul Florin Citu a spus ca el este singurul care s-a opus unei eventuale colaborari intre PNL si PSD. “Florin Cițu a declarat ca este . La așa declarații nu ai cum sa nu […] The post Adriana Saftoiu, replica dura pentru Florin…