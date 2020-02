Stiri pe aceeasi tema

- „Parlamentul European are ultimul cuvant in adoptarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene și, decat sa alegem un buget prost pentru urmatorii 7 ani, mai bine il amanam pentru inca 2 luni”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), susținut in alegeri de liberalii brașoveni,…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta la Bruxelles alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Parlamentului European, David Sassoli, Ursula von der Leyen l-a citat pe Jean Monnet, parintele fondator al UE: „Nu sunt optimista, nu sunt pesimista, sunt hotarata". Ea…

- Forta nu rezida intr-o "splendida izolare, ci in uniunea noastra unica", a atras atentia vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu cateva ore inainte de iesirea istorica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, la ora 23:00 GMT (01.00 ora Romaniei), relateaza agentiile internationale…

- Intr-un articol scris impreuna cu seful Consiliului European, Charles Michel, si cu presedintele Parlamentului European, David Sassoli, von der Leyen a afirmat ca Marea Britanie nu mai poate avea acces nerestrictionat pe piata interna europeana. Cei trei s-au angajat ca lucreze din greu "pentru a gasi…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, potrivit news.ro.Intr-un articol…

- Premierul Ludovic Orban incepe astazi o vizita oficiala de trei zile, la Bruxelles. Seful Guvernului se va intalni atat cu liderii Uniunii Europene, cat si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La Bruxelles, premierul este insotit de Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, si de trei…

- "Programul deplasarii include intrevederi cu principalii lideri europeni, intre care presedintii Consiliului European (domnul Charles Michel), Comisiei Europene (doamna Ursula von der Leyen) si Parlamentului European (domnul David Sassoli), precum si cu Secretarul General al NATO, domnul Jens Stoltenberg",…