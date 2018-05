Stiri pe aceeasi tema

- Guatemala a inaugurat miercuri, la Ierusalim, noua sa ambasada in Israel, urmand exemplul Statelor Unite, un demers care reprezinta o ruptura diplomatica si care ii infurie pe palestinieni.Guatemala este a doua tara care isi transfera ambasada de la Tel Aviv, rupand astfel decenii de consens…

- Cel putin trei indicatoare rutiere cu 'Ambasada SUA' au fost instalate luni la Ierusalim, inainte de deschiderea de saptamana viitoare a misiunii diplomatice americane in acest oras, relateaza Reuters. Indicatoarele, in engleza, ebraica si araba, au fost instalate in apropiere…

- Presedintele statului sud-american Paraguay, Horacio Cartes, a primis ca tara sa isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru a marca aniversarea de 70 de ani a statului modern Israel.Cartes a declarat ca si-ar dori ca mutarea sa se produca inainte de finalul mandatului…

- Liviu Dragnea a fost in Israel, unde a efectuat o vizita oficiala! Viorica Dancila a fost și ea, iar președintele Klaus Iohannis i-a atacat pe cei doi. Iohannis i-a acuzat ca au plecat in secret, fara sa anunțe, și a acuzat ca Dragnea ar putea face ”ințelegeri secrete cu evreii”.Șeful PSD…

- Premierul Viorica Dancila pleaca in Israel, la cateva zile de la scandalul mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. Vizita urmeaza sa aiba loc miercuri și joi, astfel ca ședința Executivului de saptamana aceasta va fi devansata pentru marți, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Anul trecut,…

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- "Trebuie mentinut statutul special si caracterul orasului" Ierusalim, a declarat Federica Mogherini dupa intalnirea cu ministrii de Externe ai statelor din Liga Araba, potrivit EUObserver.Federica Mogherini a facut aceasta declaratie in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump,…