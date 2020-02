Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a sosit joi intr-o vizita la Moscova, l-a asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca planul controversat al SUA privind Orientul Mijlociu reprezinta o 'oportunitate unica' de a rezolva conflictul israeliano-palestinian, informeaza AFP. Presedintele…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas va veni peste doua saptamani in fata Consiliului de Securitate al ONU pentru a pleda cauza poporului sau si a respinge planul de pace american, a anuntat miercuri ambasadorul palestinian la Natiunile Unite, Riyad Mansour, citat de AFP. Un proiect de rezolutie ar…

- O reuniune extraordinara a Ligii Arabe va avea loc sambata la Cairo, in prezenta presedintelui palestinian Mahmoud Abbas, pentru a evoca planul de pace pentru Orientul Mijlociu (OM) pe care Washingtonul l-a dezvaluit marti, a anuntat secretarul general al organizatiei, Hossam Zaki, informeaza AFP…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a respins, marti seara, planul de pace israelo-palestinian conceput de Administratia Donald Trump, anunța MEDIAFAX."Vreau sa le spun lui Donald Trump si Benjamin Netanyahu ca Ierusalimul nu este de vanzare. Niciunul dintre drepturile noastre…

- Presedintele Autoritatii palestiniene, Mahmoud Abbas, a respins planul de pace pentru Orientul Mijlociu prezentat de presedintele american, Donald Trump, spunand ca va fi trimis la "cosul de gunoi al istoriei", relateaza DPA. "Pozitia noastra nu s-a schimbat", a spus Abbas la o reuniune…

- Miscarea islamista Hamas a confirmat participarea la o intalnire 'de urgenta' marti a conducerii palestiniene la Ramallah, in Cisiordania, convocata cu privire la planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. Planul de pace urmeaza sa fie prezentat marti de presedintele american…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a refuzat in cursul ultimelor luni invitatiile presedintelui american, Donald Trump, de a discuta despre planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, au de...

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza joi o vizita in Israel intr-un demers de intarire a relatiilor cu Israelul, in contextul in care Rusia isi consolideaza in Orientul Mijlociu, comenteaza DPA. Rusia a mentinut relatii stranse cu Israelul, in pofida sprijinului acordat fortelor…