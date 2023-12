Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a spus ca Biden urmarește sa-l convinga pe Xi sa restabileasca legaturile militare intre cele doua țari. Președintele american Joe Biden dorește sa restabileasca legaturile de la militari la militari cu China, a declarat duminica consilierul pentru securitate naționala de la Casa…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…

- Presedintele american Joe Biden, abordat miercuri in timpul unui miting electoral in Minnesota cu privire la conflictul intre Israel si Hamas, s-a declarat favorabil unei "pauze" in razboi pentru a permite "prizonierilor" sa paraseasca enclava.Joe Biden, candidat la al doilea mandat pentru Casa Alba,…

- Giganții tehnologiei din China, Baidu și Alibaba, au șters numele Israelului de pe harțile digitale accesibile prin motoarele lor de cautare, potrivit Wall Street Journal, care raporteaza faptul ca aceasta decizie se potrivește cu diplomația neclara a Beijingului cu privire la conflictul Israel-Hamas.

- Administrația Biden a sfatuit Israelul sa amane o invazie terestra in Gaza, pentru a exista mai mult timp astfel incat negocierile despre eliberarea ostaticilor sa poata continua și pentru ca ajutorul umanitar sa ajunga in enclava asediata, afirma patru oficiali americani citați de NBC News.In condițiile…

- Criza politica de la Washington ar putea ameninta ajutorul american pentru Ucraina, a sugerat pentru prima data presedintele SUA, Joe Biden, promitand miercuri un ”discurs major” Despre importanta ”extrema” a sprijinului militar si financiar pentru Kiev, transmite Agerpres . Congresul american, format…

- Data unor noi discuții intre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Joe Biden nu a fost inca stabilita. Acest lucru a fost recunoscut in cadrul unui briefing pentru jurnaliștii straini la New York de catre John Kirby, coordonator al comunicarii strategice la Consiliul de Securitate…

- Liderul republican din Camera Reprezentantilor a SUA, Kevin McCarthy, s-a declarat marti favorabil deschiderii unei proceduri de impeachment (destituire si punere sub acuzare) impotriva presedintelui democrat Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. „Solicit comisiilor noastre din Camera deschiderea unei…