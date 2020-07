Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat joi ca omologul sau american Donald Trump si-a schimbat in mod radical felul in care vorbeste despre poporul mexican, informeaza vineri Reuters.



Acest nou comentariu apreciativ al lui Lopez Obrador vine la o zi dupa prima intrevedere a celor doi presedinti la Casa Alba, unde presedintele mexican l-a laudat pe Donald Trump pentru ca da dovada de "bunavointa si respect" fata de tara sa. Aceasta afirmatie a starnit reactii furioase din partea criticilor in Mexic.



In noul sau comentariu facut pentru postul Telemundo,…