- Președintele Franței a fost „primit” cu fluieraturi și huiduieli de public la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de Rugby din Franța. La cateva momente dupa spectacolul de deschidere, Emmanuel Macron a ajuns la pupitru alaturi de presedintele World Rugby, Bill Beaumont. Seful statului a fost huiduit…

- Reprezentiva gazda, Franta, a invins, vineri seara, scor 27-13, Noua Zeelanda, in primul meci de la Cupa Mondiala de rugby 2023, scrie news.ro.Potrivit L’Equipe, neo-zelandezul Mark Telea a reusit un eseu dupa un minut si 32 de secunde de la start, cel mai rapid la un meci de deschidere de la Cupa…

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franța. In primul meci al Grupei B, Stejarii vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30.…

- Antrenorul neozeelandez Vern Cotter s-a alaturat staff-ului Stejarilor in calitate de consultant pe durata Cupei Mondiale din Franta (8 septembrie - 23 octombrie), a anuntat Federatia Romana de Rugby pe retelele de socializare.Cotter a mai fost prezent la cateva din antrenamentele echipei din aceasta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a aminat vizita sa oficiala in Germania, programata pentru 2-4 iulie, din cauza protestelor din țara sa. Despre aceasta a anunțat simbata biroul șefului statului german, Frank-Walter Steinmeier. Președintele francez Macron l-a sunat astazi pe președintele Steinmeier…

- Alcoolul nu va fi vandut in niciunul dintre locurile de desfașurare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice de anul viitor de la Paris, conform presei franceze.In conformitate cu o lege care dateaza de peste 30 de ani, alcoolul este interzis pe stadioanele sportive, insa organizatorii Cupei Mondiale…