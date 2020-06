Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat luni Turcia la Meseberg, in Germania, ca are "o responsabilitate istorica si penala" in conflictul libian ca tara care "pretinde ca este membra NATO", transmite AFP. "Ne aflam intr-un moment de clarificare indispensabila a politicii turcesti in Libia,…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, se va deplasa luni, 29 iunie, in Germania pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel inaintea viitoarei presedintii germane a Consiliului Uniunii Europene, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP.Intrevederea va fi prima intre cei doi lideri…

- Uniunea Europeana dovedeste, inca o data, ca are resurse importante pentru a ramane unita, chiar si in fata unei provocari majore, precum o pandemie. O actiune importanta a avut loc saptamana trecuta, cand cele doua mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania si Franta, au ajuns la o intelegere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de dolari pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA. "Pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat marti despre relaxarea restrictiilor la frontiera dintre tarile lor, informeaza dpa. Informatia a fost confirmata de Steffen Seibert, purtator de cuvant al sefei executivului german. Cei doi lideri incearca sa gaseasca…