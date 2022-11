Presedintele francez Emmanuel Macron a anunțat ca urmeaza sa aiba ”un contact direct” cu omologul sau rus Vladimir Putin in zilele urmatoare. Tema? Domeniul nuclear civil si Centrala Nucleara Zaporojia, pe care Moscova si Kievul se acuza reciproc ca au bombardat-o, relateaza AFP . ”Intentionez sa am un contact direct cu el (Vladimir Putin) in zilele urmatoare in subiectele nuclear civil, in primul rand, si al Centralei (Nucleare) Zaporojia, in urma unei discutii” cu directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi. Acesta a fost anunțul seful statului francez, in marja…