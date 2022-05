Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 31 mai 2022, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar.Va prezentam in continuare textul mesajului:"Ca in fiecare an, pe 31 mai, de Ziua Rezervistului Militar, ne manifestam respectul si pretuirea fata de femeile si barbatii care au slujit…

- Romania este si va ramane un important furnizor de securitate in regiunea Marii Negre si in cadrul euroatlantic, a transmis presedintele Klaus Iohannis, marti, in mesajul cu ocazia Zilei Rezervistului Militar.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, marți, de Ziua Rezervistului Militar, in care subliniaza ca Romania este și va ramane un important furnizor de securitate in regiunea Marii Negre și in cadrul euroatlantic. Protecția și apararea cetațenilor include, totodata, și un alt fel de contribuție…

- Vizita la Batalionul 1 Instructie de la Caracal Președintele Klaus Iohannis. Foto. presiudency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a vizitat în aceasta dupa-amiaza, alaturi premierii român si portughez, Batalionul 1 Instructie de la Caracal. Acolo se antreneaza aproximativ…

- Romania este și va continua sa fie un important furnizor de securitate și stabilitate in Sud-Estul Europei, precum și la nivel euroatlantic, transmite Klaus Iohannis in mesajul transmis cu prilejul Zilei Forțelor Terestre.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, 22 martie, ca este necesara o prezenta militara sporita aliata in Romania si in regiunea Marii Negre, ca raspuns cu caracter strict defensiv la agresiunea Rusiei.Avem nevoie, urgent, de o consolidare consistenta si echilibrata a Flancului Estic, de o Prezenta…

- Este necesara o prezența militara sporita aliata in Romania și in regiunea Marii Negre, ca raspuns cu caracter strict defensiv la agresiunea Rusiei, a spus Klaus Iohannis in declarația comuna de presa susținuta alaturi de omologul polonez, Andrzej Duda.

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat trupele NATO din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu. A fost insotit de premierul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Vasile Dincu si omolgul sau francez. Romania beneficiaza de garanții de securitate și protecție ca niciodata in istoria sa, a spus președintele Klaus…