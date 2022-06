Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului va avea cuvantul decisiv in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii atunci cand nu se va ajunge la consens și devine singurul care poate convoca acest organism, potrivit unui proiect legislativ din pachetul privind siguranța naționala, conform G4Media . Modificarea Legii CSAT in forma proiectului…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs joi, la ceremonia organizata cu prilejul „Zilei Eroilor” in Parcul Carol I, București, la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut”. „Vom fi mereu recunoscatori eroilor noștri militari, pompieri, medici și asistenți medicali,…

- Persoanele fizice si juridice, precum si autoritatile si institutiile publice vor fi obligate sa acorde sprijin SRI la cerere pentru derularea operatiunilor sale, arata un proiect de lege pentru functionarea SRI, aflat in dezbaterea coalitiei de guvernare noteaza G4Media. Aceste obligatii nu exista…

- Iohannis si Dodon, intalnire in SUA. Presedintele Klaus Iohannis este singurul sef roman de stat care, in timpul mandatului, s-a intalnit cu Igor Dodon, presedintele Moldovei. Intalnirea celor doi a avut loc la New York pe 25 septembrie 2019, „in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei…

- Implementarea tehnologiei 5G continua sa se impiedice de reglementari și birocrație. Dupa ce a refuzat sa autorizeze doua companii ale Nokia pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a refuzat și cererea Metaminds, o companie romaneasca. Metaminds,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi, la intalnirea cu premierul belgian Alexander De Croo ca ”avem nevoie de un nou concept strategic al NATO care sa menționeze explicit ca Rusia e principala amenințare la adresa NATO”. Președintele a mai spus ca ”avem nevoie de o aparare unitara pe flancul…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marți ca industria de aparare din Romania va produce in urmatorii ani drone militare și minisubmarine. Dincu nu a dat detalii despre contractele in cadrul carora vor fi construite aceste echipamente militare. ”Conteaza capacitatea industriei noastre de aparare.…

- Romania se confrunta deja cu o criza alimentara. Este avertismentul fermierilor din țara noastra și al reprezentanților industriei. Prețurile uriașe la energie, gaze naturale, carburanți și ingrașaminte i-au ingenuncheat pe producatori. Fermierii considera ca ministrul Agriculturii trebuie sa faca parte…