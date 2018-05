Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului, care trebuie de asemenea aprobata de seful statului inainte de investitura noului guvern. Primirea sa la presedintele Mattarella a durat mai bine de o ora si jumatate. Votul in parlament va avea loc probabil saptamana viitoare.



Viitorul prim-ministru este un profesor de drept din Florenta, in varsta de 54 de ani. El nu a fost ales in nicio functie publica si nu are experienta politica si de conducere.

In prima declaratie facuta presei dupa numirea de catre presedinte, el a promis ca va fi "avocatul apararii" pentru toti italienii…