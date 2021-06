Stiri pe aceeasi tema

- Romania este „o adevarata prietena a poporului evreu” Reuven Rivlin, presedintele Statului Israel, sustine o alocutiune la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, București, 9 iunie 2021. Foto: Alex Micsik/ Agerpres România a fost laudata de președintele israelian Reuven Rivlin în…

- Romania este o adevarata prietena a poporului evreu si a Israelului in lupta impotriva antisemitismului, a declarat, miercuri, presedintele Israelului, Reuven Rivlin, in plenul Parlamentului de la Bucuresti.

- „Romania este o adevarata prietena a poporului evreu si a Israelului, stat evreiesc si democratic, in care tot cetatenii sunt egali in drepturile lor”, a spus Reuven Rivlin, potrivit traducerii oficiale. El a vorbit despre valorile democratice din tara sa, dar si despre provocarile de securitate din…

- Romania este o adevarata prietena a poporului evreu și a Israelului, stat evreiesc și democratic, a spus, miercuri, președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, in timpul unei alocuțiuni ținute in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Mediafax.

- "Romania si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic" FOTO: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: România si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic - afirma presedintele Klaus Iohannis. În cadrul unei declaratii…

- Reuven Rivlin, președintele Israelului, va susține, miercuri, un discurs in cadrul unei sedinte comune a celor doua Camere ale Parlamentului, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Romania, in perioada 8 – 10 iunie. Dupa cum se anunța intr-un memorandum intern aprobat luni in sedinta Birourilor permanente…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, va rosti miercuri, 9 iunie, un discurs in cadrul unei sedinte comune a celor doua Camere ale Parlamentului, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Romania, in perioada 8 - 10 iunie, potrivit unui memorandum intern aprobat luni in sedinta Birourilor permanente…

- Vizita are loc in contextul aniversarii, la 11 iunie 2021, a 73 de ani de relații diplomatice neintrerupte intre Romania și Statul Israel.”Vizita de stat a Președintelui israelian se inscrie in dinamica foarte buna a contactelor bilaterale la nivel inalt din ultima perioada, cea mai recenta intrevedere…