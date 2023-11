Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a cerut sambata la Riad tarilor musulmane sa califice armata israeliana drept ''organizatie terorista'' din cauza operatiunii ei armate in Fasia Gaza, informeaza France Presse si Reuters, conform Agerpres.In discursul sau adresat liderilor arabi si musulmani reuniti…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Gaza trebuie sa faca parte dintr-un stat palestinian independent și suveran dupa ce razboiul dintre Israel și Hamas se va incheia, iar Ankara nu va sprijini niciun plan de “ștergere treptata a palestinienilor” din istorie, transmite Reuters. Turcia, care…

- Președintele iranian Ibrahim Raisi va efectua in curind o vizita oficiala in Turcia. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat acest lucru in timpul unei conferințe de presa la Ankara, la care a participat și omologul sau iranian Hossein Amir Abdollahian, a relatat presa turca. "Omologul meu…

- Iranul a dat de inteles miercuri ca ar putea interveni in conflictul dintre Israel si Gaza daca nu se ajunge in curand la o incetare a focului, intrucat considera intreaga regiune drept "casa" sa.Ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a facut in acest sens o amenintare voalata in…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…