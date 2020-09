Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a propus, miercuri, in prima zi a vizitei pe care o face in Israel, organizarea, anul viitor, a unei ședințe comune a guvernelor celor doua țari. Propunerea a fost acceptata și s-a decis inființarea unui grup de lucru. Anunțul vine la mai puțin de doi ani dupa…

- Klaus Iohannis a numit o luni pe Alexandra Maria Bocse in functia de consilier de stat care va conduce Departamentul Clima si Sustenabilitate din Administratia Prezidentiala, potrivit unui comunicat al institutiei.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 31 august a.c., decretul pentru…

- Miercuri, la conferința de presa de la Palatul Cotroceni, reporterul Libertații, Alina Manolache, a dat președintelui Klaus Iohannis exemplul dezvaluit de G4media, in care șeful cublului de table din Giurgiu a fost angajat secretar general adjunct in Ministerul Economiei dupa ce a trecut de la ALDE…

- Noua strategie a lui Klaus Iohannis, in care președintele cere colaborare de la partide și de la romani in lupta cu coronavirusul e orchestrata de serviciile secrete. Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca toata atmosfera apocaliptica din ultimele zile a fost orchestrata pentru a crea…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau ungar dupa ce președintele Klaus Iohannis a lansat mai multe atacuri dure la adresa UDMR și PSD; pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc.Seful diplomatiei romane face referire, in interviul pentru AGERPRES, la intrevederea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut marți, 30 iunie, o consultare bilaterala in format de videoconferința cu președintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie, anunța Administrația Prezidențiala.…