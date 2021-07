Președintele haitian a fost asasinat de un comando străin Presedintele haitian Jovenel Moïse a fost asasinat de un comando alcatuit în mare parte din fosti soldati columbieni, a anuntat politia, informeaza BBC citat de news.ro.



Gruparea a fost formata din 26 de columbieni si doi americani de origine haitiana, a spus seful politiei Léon Charles. Opt dintre suspecti sunt înca liberi, în timp ce 17, inclusiv cei doi americani, au fost arestati.



Ceilalti au fost ucisi în timpul unor confruntari armate cu politia în capitala Port-au-Prince.



Moïse, în vârsta de 53 de ani, a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Haiti, Jovenel Moise, a fost ucis de un comando format din 26 de cetațeni columbieni, unii dintre ei foști soldați, și doi americani originari din Haiti, a anunțat joi poliția citata de BBC . 17 dintre aceștia au fost arestați, inclusiv cei doi cetațeni, au fost arestați, in timp ce…

- Papa Francisc denunta asasinarea ”odioasa” a presedintelui haitian Jovenel Moise si condamna ”orice forma de violenta” in solutionarea crizelor politice, relateaza AFP. ”Sfantul Parinte isi exprima tristetea si condamna orice forma de violenta ca mijloc de solutionare a crizelor si conflictelor”, a…

- Statul Haiti se afla in stare de asediu, dupa ce președintele Jovenel Moise a fost asasinat de un comando armat in noaptea de marti spre miercuri in propria locuinta. Secretarul de stat pentru comunicare a anunțat ca ucigasii „suspectati” au fost arestati de politie la sfarsitul zilei de miercuri, relateaza…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat de un comando armat în noaptea de marti spre miercuri în propria locuinta, iar ucigasii "suspectati" au fost arestati de politie la sfârsitul zilei de miercuri, a anuntat pe Twitter secretarul de stat pentru comunicare, Frantz…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut miercuri Haiti sa mentina organizarea alegerilor legislative si prezidentiale programate pentru 26 septembrie, cu un al doilea tur pe 21 noiembrie, in pofida asasinarii presedintelui Jovenel Moise, informeaza AFP. Presedintele haitian Jovenel Moise,…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Un grup de persoane neidentificate a atacat în noaptea de marți spre miercuri reședința privata a președintelui haitian Jovenel Moise și l-au împușcat mortal, a anunțat premierul interimar Claude Joseph, citat de Reuters.Acesta a fost asasinat dupa un raid al unei bande înarmate…