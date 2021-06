Președintele Franței, Emmanuel Macron, pălmuit în public în timpul unei băi de mulțime Emmanuel Macron (42 de ani) a trecut printr-un incident neplacut in timpul unui eveniment. Președintele Franței se afla intr-o vizita in regiunea Drome, din sud-estul țarii, și a fost palmuit peste fața de un barbat aflat in mulțimea adunata pentru a-l vedea pe demnitar. Oamenii se aflau in spatele uni gard de protecție, iar in timp ce Macron dadea mana cu ei, un barbat i-a dat o palma peste fața. Garzile de corp ale inaltului oficial de stat au intervenit imediat și l-au indepartat pe acesta din preajma mulțimii. Barbatul care l-a atacat pe președinte a fost imobilizat și arestat, potrivit presei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a arestat doi indivizi dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost lovit la un eveniment public. Incidentul s-a petrecut cand șeful statului s-a indreptat sa salute mulțimea adunata sa il intampine intr-un oraș din regiunea Drome. In momentul in care președintele s-a apropiat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost agresat marti de catre un barbat in timpul vizitei sale la Tain-l'Hermitage, in departamentul Drome (sud-est), dar garzile sale de corp au intervenit prompt si doua persoane au fost arestate, potrivit AFP si EFE.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost palmuit marți de un barbat, in timpul unei vizite in Drome. Doua persoane au fost arestate in urma incidentului, anunța BFMTV. Emmanuel Macron gifle: deux personnes ont ete interpellees apres l'incident pic.twitter.com/fcvVk6w6Fh — BFMTV (@BFMTV) June 8,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost palmuit marți de un barbat, in timpul unei vizite in regiunea Drome, din sud-estul țarii. Doua persoane au fost arestate in urma incidentului, anunța BFMTV.

- Doua persoane au fost arestate in Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat in timpul unei vizite in regiunea Drome din sud-estul Franței, informeaza Hotnews . Conform unei inregistrari video postate pe retelele de socializare, un barbat intr-un tricou verde, cu ochelari…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inceput saptamana trecuta un turneu in Franța. Președintele se pregatește de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Turneul urmeaza sa includa in jur de 12 de opriri in mai multe zone din Franta in urmatoarele doua luni. Insa, in departamentul…

- Potrivit BBC, președintele francez, Emmanuel Macron, a fost plesnit peste fața de un om din mulțime, in timpul unei vizite oficiale. Intr-un videoclip care circula pe rețelele de socializare se poate observa cum liderul din Hexagon se duce spre barbat pentru a-l saluta, in timpul unei vizite oficiale…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost palmuit marti de un barbat, in timpul unei vizite in Drome. Incidentul s a iscat in momentul in care presedintele francez Macron s a apropiat de multiumea stransa in spatele unui gard de protectie, pentru a da mana cu oamenii.Atunci, unul din oamenii care…