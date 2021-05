Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc cere suspendarea temporara a drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor anti-COVID pentru a permite vaccinarea celor mai saraci ai planetei, scrie Vatican News. Suveranul pontif a transmis mesajul cu ocazia concertului ”Vax Live - The Concert To Reunite the World" de la Los Angeles,…

- Statele Unite sustin ridicarea protectiei proprietatii intelectuale a vaccinurilor impotriva covid-19, in vederea unei accelerari a productiei si distributiei vaccinurilor in lume, a anuntat administratia lui Joe Biden, o decizie in vederea unei suspendari a brevetelor vaccinurilor anticovid salutata…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- Vaccinurile anti-COVID-19 continua sa fie inaccesibile tarilor cele mai sarace, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) publicat vineri, la un an de la crearea schemei globale COVAX care cauta sa asigure un acces cat mai echitabil la vaccinuri. ''Circa 900 de milioane…

- Linia de producție a vaccinurilor anti Covid rusești Sputnik V va fi inspectata, incepand cu data de 10 mai, de experti tehnici din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii in colaborare cu cei de la Agentia Europeana pentru Medicamente, a anuntat OMS.

- Fundatia activistei Greta Thunberg va aloca 100.000 de euro sistemului Covax, pentru a lupta contra "tragediei care este inegalitatea în privinta vaccinului" în fata pandemiei, denunta tânara militanta ecologista din Suedia, potrivit AFP.Suma care va fi trasnferata fundatiei…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras, vineri, atenția ca situația pandemiei de coronavirus s-a inrautațit la nivel mondial in ultima perioada, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca numarul de noi…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis condoleante Marii Britanii la moartea printului consort Philip, remarcand ca sotul reginei Elizabeth a II-a a avut o "viata exemplara". "Vreau sa transmit...