Presedintele francez Emmanuel Macron a participat duminica la o intalnire cu reprezentanti ai crestinilor la Mosul, intr-o biserica in reconstructie, pentru a arata "respectul fata de toate comunitatile" irakiene din acest oras devastat de gruparea Stat Islamic, informeaza AFP.



Cu o zi inainte, Macron a participat la un summit la Bagdad consacrat in special luptei impotriva terorismului si impactului pe care il are cucerirea Kabulului de catre talibani in Afganistan. El a promis ca Franta va ramane in Irak, "indiferent de alegerea americanilor".



In cea de-a doua si ultima…