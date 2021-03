Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat vineri "cu cea mai mare fermitate" expulzarea de catre Rusia a trei diplomati - german, suedez si polonez - si intregul mod in care a gestionat Rusia cazul opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "In ceea ce priveste afacerea Navalnii,…

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet in engleza noului presedinte american Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma unei decizii a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Welcome back! (Bine…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, testat pozitiv la COVID-19 si care manifesta simptome specifice, printre care o oboseala accentuata, continua sa lucreze de la distanta vineri, de la o resedinta oficiala de langa Paris.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, luni la Paris, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in 24 decembrie. Președintele francez Emmanuel Macron are COVID-19, a anunțat, joi,…

