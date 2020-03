Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Michel Aulas, presedintele clubului Olympique Lyon, echipa lui Ciprian Tatarușanu, a venit cu o propunere extrema pentru Ligue 1, campionat suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Intr-un interviu pentru presa franceza, Aulas a propus anularea sezonului in curs. Echipele calificate in cupele…

- Jean-Michel Aulas, presedintele clubului Olympique Lyon, la care evolueaza si portarul Ciprian Tatarusanu, a lansat o propunere care i-a socat pe unii conducatori de cluburi din Ligue 1.Intr-un interviu acordat Le Monde si citat de L'Equipe, Aulas a spus ca, in cazul in care pauza se prelungeste,…

- Ministrul Sportului, Roxana Maracineanu, a anuntat luni ca partidele din prima liga franceza de fotbal, Ligue 1, se vor disputa fara spectatori sau in prezenta a maxim 1.000 de oameni in tribune pana pe 15 aprilie, scrie L'Equipe. Potrivit lui Maracineanu, in contextul epidemiei de coronavirus,…

- Olympique Marseille a invins-o pe Lille cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Frantei, in timp ce Olympique Lyon a remizat acasa cu Strasbourg. OM s-a impus prin autogolul lui Reinildo Mandava (67) si reusita argentinianului Benedetto (69), dupa ce gazdele…

- PSG a bifat a 20-a victorie în actuala ediție din Ligue 1, dupa ce s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Olympique Lyon, scor 4-2 (etapa 24). La oaspeti, portarul Ciprian Tatarusanu a ramas pe banca de rezerve.PSG a avut 2-0 la pauza, dupa golurile înscrise de Di Maria…

- PSG a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (2-0), echipa Olympique Lyon, in etapa a XXIV-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro.Di Maria '22, Mbappe '38, Marcal '47 (a) si Cavani '79 au marcat golurile gazdelor. Terreier '52 si Dembele '59 au inscris…

- Clubul francez Olympique Lyon, la care evolueaza portarul roman Ciprian Tatarusanu, a anuntat vineri transferul atacantului Tino Kadewere, de la Le Havre, din liga secunda, in schimbul sumei de 12 milioane euro plus bonusuri de maxim doua milioane euro. Le Havre si-a asigurat si un procent de 15% dintr-un…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu, care este de obicei rezerva la Olympique Lyon, va juca miercuri pentru echipa de club in meciul cu Brest din Cupa Ligii franceze, el facand acest anunt luni, intr-o conferinta de presa, informeaza RMC Sport. "Cupele sunt foarte importante pentru club.…