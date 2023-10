Stiri pe aceeasi tema

- 2,4 milioane de locuitori din Fasia Gaza sunt privati de electricitate. Ei au nevoie, de asemenea, de alimente și apa. Coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare Martin Griffiths a declarat pentru CNN ca trebuie inceput cu un numar semnificativ de ajutoare. ”Trebuie sa ajungem la 100 de camioane pe…

- Fattah al-Sissi a declarat ca tara sa nu a inchis punctul de trecere a frontierei Rafah catre Gaza, ci ca ajutorul umanitar nu patrunde pe teritoriul palestinian din cauza bombardamentelor israeliene.

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca mai mulți moldoveni care doresc sa paraseasca Fișia Gaza s-au adunat la punctul de trecere cu Egiptul („Rafah”) in contextul in care sunt informații precum ca acesta s-ar putea deschide temporar. Totodata, MAEIE anunța ca aceasta este singura…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Egipt si Gaza, se va deschide luni la ora 09:00 (06.00 GMT), a anuntat NBC News, citand un oficial palestinian, noteaza The Guardian, informeaza News.ro.Citand o sursa de securitate, ABC News a relatat ca punctul de trecere va fi deschis luni pentru cateva…

- Duminica, 8 octombrie, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean din R. Moldova, in varsta de 50 de ani. Acesta conducea un automarfar marca Scania, cu semiremorca, ambele…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda se desfasoara in conditii normale, luni dupa-amiaza, incepand cu ora 13,20, atat pentru autocamioane cat si pentru autoturisme, dupa ce anterior a fost blocat pentru autovehiculele care ieseau din Romania, a anuntat Garda de Coasta, potrivit…

- UPDATE ora 16:00 – Un nou protest al fermierilor bulgari se desfasoara la Ruse, in sensul giratoriu din apropierea principalului punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria si Romania, transmite corespondenta RRA, Marcela Petcu. Protestul a inceput cu o ora si jumatate in urma, dupa ce dimineata producatorii…