Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat 22 noi cazuri de Covid-19 in ultimele 24 de ore si niciun deces, potrivit BBC, care relateaza si ca sesiunea parlamentara anuala este stabilita sa inceapa pe 22 mai potrivit news.ro.Din totalul noilor cazuri detectate, 21 sunt „importate”. Totalul imbolnavirilor, de la depistarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege inițiat de PSD pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19, cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri....

- Prelungirea starii de urgența, decisa prin decret prezidențial, a fost supusa la vot in Parlament. A fost a doua ședința parlamentara online de la introducerea restricțiilor din cauza raspandirii Covid-19.

- Cu 6.830 de persoane infectate cu noul coronavirus și 401 morți, Suedia e pe cale sa abandoneze modul relaxat de abordare a pandemiei. Parlamentul va adopta legi noi, care sa permita inasprirea restricțiilor, scrie The Guardian.“Experimentul suedez”, care a permis locuitorilor din statul nordic sa-și…

- Parlamentul si Guvernul, impreuna cu partenerii sociali, pot agrea un pachet de masuri pentru criza COVID-19 care sa fie si coerent si suficient, fara a risca falimentul unor industrii, sustin reprezentatii Confederatiei Patronale Concordia. "Trebuie sa decidem cu chibzuinta daca nu cumva este prea…

- Autoritațile din Nicaragua ignora pandemia de Covid-19. In statul din America Centrala, viața decurge normal, fara masuri de urgența și distanțare sociala, ca și cum nimic nu s-ar intampla.Totodata, campionatul de fotbal național continua, in ciuda faptului ca jucatorii sunt speriați și evolueaza cu…

- Rata somajului in Norvegia a crescut de cinci ori in ultima luna, din cauza disponibilizarilor generate de COVID-19. Este cel mai ridicat nivel din anii ‘30 Rata somajului in Norvegia luna aceasta a crescut de cinci ori, ajungand la peste 10%, cel mai ridicat nivel din anii 1930, deoarece companiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca Romania intra in stare de urgența de pe 16 martie, in contextul evolutiei ingrijoratoare a epidemiei de coronavirus, iar Parlamentul trebuie sa incuviinteze masura, in cel mult cinci zile de la luarea acesteia.