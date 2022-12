Stiri pe aceeasi tema

Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a recunoscut miercuri "progrese foarte discrete" in cooperarea cu Statele Unite, in special in domeniul migratiei, in ciuda mentinerii embargoului american impotriva insulei, noteaza AFP, anunța Aagerpres.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca cursul politic al foștilor președinți americani Barack Obama și Donald Trump, precum și al actualului lider Joe Biden, ramine neschimbat in ceea ce privește furnizarea de arme militanților din Siria, transmite RIA Novosti. Potrivit acestuia, Washingtonul…

- Președintele american Joe Biden, incurajat de rezultatele preliminare ale alegerilor de la jumatatea mandatului in care democrații au avut rezultate mai bune decat se așteptau, a declarat miercuri ca ziua alegerilor de marți a fost buna pentru democrație, dar rezultatele au aratat ca americanii au ramas…

- Twiter raspandeste minciuni la nivel global, zice presedintele Joe Biden. Fostul presedinte Donald Trump spunea la fel. In realitate intreaga retea de socializare reprezinta o platforma universala de raspandire de minciuni, de informatii false, de zvonuri. Daca in Statele Unite, acolo unde isi au sediile…

- Statele Unite urmeaza sa ajute Taiwanul "sa se apere singur", in cazul unei invazii chineze, anunta secretarul american al Apararii Lloyd Austin, relateaza AFP. "Ne consacram ajutarii Taiwanului sa-si dezvolte capacitatea de a se apara singur", a declarat duminica seful Pentagonului la CNN, fara sa…

- Presedintele american Joe Biden si-a multiplicat declaratiile-soc, intr-un interviu rar, acordat CBS si difuzat duminica, cu doua luni inainte de alegerile de la jumatate de mandat, in care a ramas ferm in prinvinta Chinei, optimist cu privire la covid-19 si in care a spus ca Statele Unite ar apara…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni vineri la Casa Alba cu familia jucatoarei de baschet Brittney Griner si cu cea a fostului militar Paul Whelan, ambii condamnați și aflați in detenție in Rusia. Washingtonul a propus Moscovei eliberarea celor doi in schimbul celebrului traficant de arme Viktor…