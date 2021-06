Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea de exprimare in Cuba, ceruta recent de o noua generatie de artisti si intelectuali, este limitata de existenta insasi a revolutiei, a declarat presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel intr-un discurs difuzat marti, informeaza AFP. "Libertatea de exprimare in Revolutie continua…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca Avocatul Poporului a fost repus in drepturi, iar Curtea Constitutionala a confirmat, in unanimitate, ca PNL si USR au pus la cale un abuz ingrozitor si au atacat insasi esenta statului de drept. "CCR a confirmat azi, in unanimitate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin considera ca este "grotesc" sa se afirme ca Moscova duce un razboi cibernetic impotriva SUA, intr-un interviu acordat canalului de televiziune NBC, ce a fost difuzat luni inaintea intalnirii cu omologul sau american Joe Biden la Geneva, relateaza France Presse.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…

- Consilierul local Razvan Negrișanu a finalizat noul regulament pentru „pastrarea urmelor Revoluției din decembrie 1989”. Propune, printre altele, ca proprietarii sa raporteze daca imobilele lor prezinta urme de gloanțe, soluții pentru pastrarea acestora, graffiti de la revoluție și plachete comemorative.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri apelul lui Laszlo Tokes și a dispus Curții de Apel București sa reconsidere cazul revocarii acordarii distincției statului roman fostului preot reformat. Laszlo Tokes a fost distins, cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la Revoluția din decembrie…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. In Cuba se incheie o pagina din istorie, dupa ce Raul Castro a anunțat ca pleaca de la putere. SputnikUzbekistan și Cuba au devenit țari cu statut de observator in cadrul UEEA „Generalul Armatei a spus ca este incantat sa predea conducerea țarii unui grup de lideri…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza de vineri in circuitul numismatic monede din aur, argint, tombac cuprat si alama pentru colectionare cu tema ''200 de ani de la Revolutia din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu''. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, remis AGERPRES, aversul…