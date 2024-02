Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 13 februarie 2024, in jurul orei 07,20, un barbat de 66 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul. Revoluției din Alba Iulia, a surprins și accidentat o femeie de 56 de ani, din Alba Iulia, care era angajata in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni din zona intersecției…

- Trei persoane au ajuns la spital in seara zilei de vineri, 26 ianuarie 2024, ca urmare a unei coliziuni dintre un autoturism și un autobuz, petrecuta in apropierea intersecției dintre B-dul. Revoluției și Calea Moților, din Alba Iulia. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat pentru asigurarea…

- Psihoza „terorista” a cuprins și Alba Iulia in perioada Revoluției din decembrie 1989. Astfel, s-a ajuns la oameni uciși din eroare de catre militari sau alte persoane inarmate. Printre victimele nevinovate s-a aflat și maiorul de miliție, Ioan Radu

- Pe Mihaela Radulescu o știe toata lumea, dar puțini iși mai amintesc cum arata vedeta in timpul Revoluției din 1989. Pe atunci, fosta prezentatoare era blonda și tunsa periuța. Fotografia respectiva a facut senzație in mediul virtual. Imaginile cu Mihaela Radulescu de la Revolutia din ’89 Mihaela Radulescu…

- Vineri, 22 decembrie 2023, Direcția de Cultura din cadrul Primariei municipiului Carei, a depus o coroana in memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman, in amintirea celor care acum 34 de ani, s-au jertfit pentru libertatea noastra. Tot cu aceasta…

- Sute de oameni, prezenți in Piața Victoriei din Timișoara, alaturi de membrii Asociației A.L.T.A.R. 1989 au reaprins flacara revoluției simbolic, cu 113 candele, in seara de 16 decembrie. La 34 de ani de la Revoluția din 1989, lumina celor 113 rapuși in seara in care s-a cerut in strada libertatea a…

- Guvernul Romaniei a alocat fonduri in valoare de 700.00 lei pentru organizarea la Alba Iulia a manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei și a marcarii a 34 de ani de la Revoluția din 1989. In cadrul ședinței de guvern desfașurata joi, 23 noiembrie 2023, s-a aprobat proiectul de hotarare intocmit…