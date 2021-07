Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mihai-Bogdan Mateescu vorbeste, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, de nevoia de unitate din cadrul sistemului judiciar. "Subliniem, cu atat mai mult astazi, nevoia de unitate in cadrul sistemului de justitie, unitate care implica atat respect reciproc si colaborare in cadrul corpului profesional al judecatorilor, cat si cooperare loiala si dialog deschis si constructiv, intotdeauna in limitele legii, cu ceilalti profesionisti ai dreptului, fara de care nu ar fi posibila infaptuirea justitiei", se arata in mesaj. Mateescu afirma ca "suprematia…