Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, le-a transmis duminica, de Ziua Justitiei, felicitari tuturor magistratilor care si-au desfasurat activitatea "cu deplina respectare a legii si a valorilor fundamentale ale societatii democratice".



Intr-un comunicat al CSM, transmis AGERPRES, Simona Marcu mentioneaza ca, in fiecare an, incepand cu 1994, este sarbatorita Ziua Justitiei, "prilej de bilant si satisfactie, dar si de reflectie asupra actului de justitie, ca serviciu public in slujba cetateanului".



"Ii felicit pe toti magistratii care si-au desfasurat…