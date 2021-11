Stiri pe aceeasi tema

- Datele privind cresterea economiei romanesti in trimestrul III, care au surprins negativ piata si i-au determinat pe economisti sa revizuiasca in jos estimarile pentru acest an, reflecta faptul ca in Romania, ca si in alte state, exista o revenire inegala a economiei, a afirmat, la Profit News TV, presedintele…

- Banca Nationala a Romaniei nu se poate ocupa singura de dezechilibrele macroeconomice, nu se poate lupta singura cu inflatia si nu poate sa se ocupe singura de deficitele externe, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Constructia…

- România nu are o piața concurențiala reala, pentru ca nu era pregatita pentru liberalizarea pieței de energie, ceea ce a dus la abuz de poziție dominanta, a spus Daniel Daianu, prezent la o conferința organizata de Finmedia, potrivit Wall-Street.ro. „Se poate decide impozitarea drastica…

- „Exista un zvon in legatura cu vanzarea OMV Petrom, aparuta in strainatate, care nu a fost comentata de președintele OMV, acesta refuzand sa spuna daca este adevarat ca se vinde”, a afirmat Bobby Paunescu, duminica seara, la o emisiune la B1.Primele informații ca OMV ar putea renunța la acțiunile pe…

- Surse guvernamentale au declarat ca Executivul ia in calcul suspendarea accizelor la facturile de energie și compensarea cu ”pana la aproape” 40% a facturilor, potrivit Stirile Pro Tv. Aceasta masura vine ca urmare a valului scumpirilor din energie și gaze care afecteaza intreaga țara. Și ministrul…