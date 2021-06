Stiri pe aceeasi tema

- Cripto nu sunt monede, ci active financiare speculative si pot sa insemne si demolarea unor oameni, este de parere presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a precizat ca acestea vor fi foarte sever reglementate, scrie Agerpres.

- România are de facut o consolidare bugetara fara sa loveasca refacerea economiei, iar aceasta ar fi o trasatura ghid pentru constructia politicii macroeconomice, a declarat la Predeal, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, prezent la conferința organizata de Piata Financiara. În…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar putea sa duca investitiile publice la peste 7% din Produsul Intern Brut si ar putea sa sustina cresterea acestuia cu 0,5 - 1% anual, este de parere presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Potrivit acestuia, PNRR trebuie "judecat" impreuna…

- Controlul pandemiei depinde de rata de vaccinare, iar asta nu inseamna discriminare, ci sa salvam business-uri, economia si vieti omenesti, pentru ca avem prea multi care neaga si cred in conspiratii, a declarat, miercuri, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Avem o problema de competitivitate…

- Aceasta este o clarificare importanta, mai multe persoane mi-au adus la cunoștința, in repetate rânduri, faptul ca nu pot face plati catre asemenea furnizori sau ca furnizorilor le sunt inchise conturile bancare. Motivația bancilor comerciale era "nu ne lasa BNR". Nu BNR cere inchiderea…

- Banca Nationala a Romaniei constata mentinerea tendintei de crestere a interesului publicului fata de monedele virtuale (denumite si cripto-active) si atrage atentia ca, in opinia sa, acestea continua sa reprezinte active speculative foarte volatile si extrem de riscante, cu un potential ridicat…