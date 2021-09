Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat la conferinta…

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat…

- Guvernul ia in calcul plafonarea prețului la energie. Premierul Cițu a anunțat miercuri in cadrul unui breifing la Guvern ca “se uita” la aceasta masura, dar ca o data introdusa ar putea crea “distorsionari” in piața. Recunoaște insa ca “abia acum am inceput sa ne uitam si la aceasta solutie”. Ministerele…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- „Lovitura pentru bugetul majoritatii familiilor! Imi pare rau sa spun dar s-a dovedit ca am avut dreptate cand a spus ca liberalizarea pietei de energie nu trebuie sa se faca fara mecanisme de protectie pentru consumatorii vulnerabili. In urma liberalizarii, tarifele nu au scazut asa cum promitea guvernul,…

- Dupa ce prețurile materialelor de construcții au explodat in ultima perioada, Consiliul Concurenței anunța o analiza in acest sector. Consiliul Concurentei a anuntat miercuri, 14 iulie, ca a inceput o ampla analiza pe piata materialelor de constructii, dupa ce au crescut preturile produselor din aceasta…

- Consiliul Concurentei a demarat o ampla analiza pe piata materialelor de constructii in contextul semnalelor privind cresterea preturilor produselor, atat pe piata romaneasca, dar si la nivel international, se arata intr-un comunicat al institutiei, potrivit AGERPRES. „Cu toate ca, in perioada pandemiei…

- Guvernul a acordat Tarom un ajutor de stat individual pentru salvare, in valoare de 36,7 milioane de euro, autorizat de Comisia Europeana (CE) in februarie 2020, in condițiile in care situația financiara a companiei s-a deteriorat constant in ultimii ani. Compania era nevoita sa suporte cheltuieli semnificative…