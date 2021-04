Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a vaccinat, astăzi, anti-Covid-19. Mesajul transmis Președintele Comisiei Europene a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca se bucura sa primeasca prima doza a vaccinului anti-Covid. Postarea este insoțita și de fotografii care surpind momentul in care oficialul european este vaccinat. Ursula von der Leyen a mai transmis ca vaccinarea in ritm alert este singura soluție pentru a controla pandemia de coronavirus.Cu o zi in urma, președintele Comisiei Europene anunța ca Uniunea Europeana va achiziționa inca 50 de milioane de doze de vaccin antiCovid produse de compania americana Pfizer. Numarul total al dozelor produse de Pfizer ce vor fi distribuite… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

