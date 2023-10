Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, vrea să schimbe fața școlilor din județ Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), invita comunitatea de afaceri din Ilfov sa se alature programului „Adopta o școala” și sa susțina transformarea unitaților de invațamant in adevarate opere de arta. Programul a fost lansat in aceasta vara, iar primele rezultate se vad deja. Astfel, Școala nr.3 din Balaceanca și Școala nr.1 din comuna Dascalu sunt complet diferite acum. “Sunt pline de culoare și spun povești frumoase. Nu va imaginați cat de incantați sunt copiii!”, a postat pe pagina de Facebook președintele CJ Ilfov. “Ne dorim sa schimbam aspectul tuturor școlilor din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

