Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Revelion se schimba vechiul cu noul, anul „batran” este inlocuit cu unul nou, „tanar”, iar dorintele pentru bunastare, fericire si sanatate se regasesc in cazul fiecaruia dintre noi. In Romania sunt cateva superstiți din batrani, care trebuie respectate cu sfințenie. Obiceiuri, traditii,…

- Șeful Sectretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist, Mihai Dodu, cel care i-a retras lui Marcel Ciolacu certificatul de luptator cu rol determinant in Revoluția din Decembrie 1989, a fost demis in a treia zi de Craciun. Noul șef al instituției este…

- O inchisoare din statul Santa Catarina din Brazilia este supravegheata de un stol de gaște. Imagini devenite virale pe retelele de socializare arata cum acestea patruleaza in perimetrul inchisorii. De obicei, personalitațile publice, in special șefii de stat, mențin un nivel de confidențialitate din…

- Agneta si Pantelimon Gheorghita Tufa, cei doi soți originari din Carei arestați preventiv pentru ca și-ar fi batut in mod repetat copilul in varsta de doi ani, sunt simpatizanți ai partidului AUR. Agneta Tufa a scris pe rețeaua sociala Facebook ”Capul sus oameni de AUR! LA LUPTA!!!”, in timp ce soțul…

- Sindicatul Europol a transmis un mesaj dur pe Facebook la adresa Poliției Romane pe care o acuza de lipsa dotarii oamenilor legii cu dispozitive cu electroșocuri, dar și de lipsa unui protocol prin care polițiștii pot interveni pentru imobilizarea persoanelor cu tulburari mintale. Dupa incidentul din…

- Noaptea trecuta, in Argeș a cazut prima zapada. Salvamontiștii care se aflau in Baza Salvamont Cota 2000 de pe Transfagarașan au surprins primele imagini. Șeful Salvamont Argeș, Adrian Sanduloiu, transmite ca pana acum nu sunt probleme și ca Transfagarașanul este deschis. Partea argeșeana a Transfagarașanului…

- Repartitoare pentru caldura vor deveni obligatorii de la 1 ianuarie 2024. Persoanele care nu le vor monta pana pe data de 31 decembrie 2023 risca sa fie sancționate cu amenzi mari. Potrivit unui anunț publicat de ANRE pe pagina de Facebook, cu ajutorul sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor…

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…