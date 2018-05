Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Quim Torra, a format marti un guvern regional fara membri in exil, in inchisori sau urmariti penal, anunta AFP.Liderul de la Barcelona a semnat un nou decret de nominalizare a ministrilor catalani, arata un comunicat oficial al autoritatilor…

- Comisia pentru Afaceri externe se pronunța pentru o acțiune mai ferma impotriva fluxului de bani rusești care circula in Marea Britanie. O influenta comisie parlamentara britanica i-a cerut luni (21 mai) guvernului Theresei May sa faca mai mult pentru a lupta impotriva fluxului de bani rusești "corupți"…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa mentina Catalonia sub tutela Madridului din cauza numirii in executivul local a unor personalitati aflate in prezent in detentie sau in exil, a relatat duminica publicatia spaniola El Pais, citata de Reuters. Quim Torra, ales luni la presedintia executivului…

- Noul presedinte al executivului regional al Cataloniei, separatistul Quim Torra, s-a pronuntat vineri pentru o "reuniune fara conditii" si "pentru a discuta despre tot", exprimandu-si speranta ca acest lucru se va realiza "in urmatoarele zile", transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata…

- Noul presedinte al executivului catalan, separatistul Quim Torra, si seful guvernului conservator spaniol, Mariano Rajoy, si-au anuntat marti intentia de a se intalni, in timp ce ia amploare polemica provocata de o serie de afirmatii violent antispaniole atribuite liderului separatist catalan, relateaza…

- Silvio Berlusconi a pregatit calea spre formarea primului guvern "anti-sistem" din Italia in seara zilei de 9 mai, dand unda verde unui acord in acest sens intre aliatul sau, Liga (extrema dreapta) și Mișcarea 5 Stele (M5S). Cele doua formatiuni politice, care au majoritate in parlament dupa alegerile…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul…

