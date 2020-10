Președintele Bulgariei a intrat in contact cu un oficial infectat cu noul coronavirus. Rumen Radev (57 de ani), in autoizolare dupa ce a intrat in contact la sfarsitul saptamanii trecute cu un inalt oficial militar testat ulterior pozitiv la COVID-19, informeaza Agerpres .Radev asteapta rezultatul testului de coronavirus. Acesta a calatorit luni in Estonia, dar si-a scurtat vizita si s-a intors marti seara. La intoarcere, președintele le-a aratat jurnaliștilor aflați in aeroportul din Sofia rezultatul unui test negativ de COVID-19 pe care l-a facut in timpul deplasarii.Cu toate acestea, ministrul…