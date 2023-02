Stiri pe aceeasi tema

Republica Ceha a furnizat sute de piese de echipament militar greu Ucrainei in ultimul an, intre care 89 de tancuri, a declarat miercuri, la Varsovia, premierul ceh Petr Fiala dupa intrevederea cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters.

Rusia a efectuat luni, in timp ce presedintele Joe Biden se afla in Ucraina, un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) care pare sa fi esuat, potrivit a doi oficiali americani familiarizati cu acest subiect, relateaza CNN, citat de news.ro.

Pre;edintele american Joe Biden a susținut joi seara un discurs la Varșovia, in fața a mii de oameni, printre care și șefi de state din regiune. Biden s-a referit in special la razboiul din Ucraina și efectele sale, iar in acest context a avut un mesaj și pentru Republica Moldova.

Președintele american Joe Biden a ajuns luni seara in capitala Poloniei, Varșovia, potrivit televiziunii poloneze, dupa ce a facut o vizita surpriza in Ucraina, scrie Rador.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca presedintele american Joe Biden, care este asteptat saptamana aceasta la Varsovia, va discuta despre o posibila crestere a prezentei trupelor americane in Polonia si despre posibilitatea de a face „mai permanenta" aceasta prezenta.

Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație, a declarat Kyrylo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, pentru Liga.net.

Presedintele Joseph Biden a reafirmat miercuri seara, cu ocazia intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, sustinerea Statelor Unite pentru Ucraina in contextul "agresiunii" militare a Rusiei si a confirmat asistenta militara suplimentara, inclusiv sistemele Patriot,

Virgil Balaceanu, celebru general roman, nu crede in intențiile de stabilire imediata a pacii din partea lui Joe Biden, cu privire la conflictul din Ucraina. Militarul susține ca in momentul de fața, un astfel de scenariu este utopic.