Președintele Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a fost operat, in luna februarie, pentru o ”mica” leziune a pielii, care s-a dovedit canceroasa dupa examinare, a anunțat medicul sau, transmite BFMTV. Acesta a mai precizat ca ”toate țesuturile canceroase au fost eliminate cu succes”. Leziunea canceroasa, detectata și extirpata in cadrul examenului medical de rutina al președintelui american, este un ”carcinom bazocelular” și nu are tendința de a se extinde sau de a provoca metastaze, a explicat medicul intr-un raport facut public de Casa Alba. Aceasta il deosebește de formele de cancer al pielii…