Stiri pe aceeasi tema

- Deși e cea mai rapida și la indemana varianta de testare pentru Covid-19, testele antigen nu sunt atat de eficiente, cel puțin in privința variantei Omicron. Sunt mai putin sensibile la decat la variantele anterioare. Astfel, aceste teste au mai multe sanse sa indice un rezultat fals negativ in ciuda…

- Statele Unite au redus la jumatate durata carantinei persoanelor infectate cu noul coronavirus si care sunt asimptomatice, pentru a limita perturbari, mai ales in transportul aerian, provocate de o crestere a contaminarilor, care declanseaza marti restrictii in Germania, relateaza AFP. Aproximtv 11.500…

- Șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, doctorul Anthony Fauci, este convins ca noul coronavirus nu va fi niciodata eradicat și a avertizat ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 va continua sa creasca in lume, din cauza tulpinei Omicron, informeaza medpagetoday.com și The…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 va continua sa creasca în întreaga lume din cauza variantei Omicron, a avertizat duminica doctorul Anthony Fauci, șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, îndemnându-i pe americani sa nu lase garda jos pe motiv ca aceasta…

- Noua tulpina a coronavirusului a devenit dominanta in Statele Unite ale Americii, reprezentand aproape trei sferturi din toate cazurile noi.In acest context, autoritațile se pregatesc pentru noi masuri in lupta cu virusul. Deși 73% dintre americanii adulți sunt complet vaccinați impotriva Covid, Administrația…

- Președintele american Joe Biden se straduie in toate felurile sa-i convinga pe nevaccinați sa-și modifice atitudinea fața de coronavirus. Potrivit liderului de la Casa Alba, transmisibilitatea accelerata a variantei Omicron impune accelerarea procesului de vaccinare. Joe Biden a avertizat recent ca…

- Europa a depașit vineri 75 de milioane de cazuri de coronavirus, potrivit Reuters, in timp ce regiunea se pregatește pentru noua varianta Omicron, in condițiile in care spitalele din unele țari sunt deja...

- Administratia Biden a prezentat miercuri un plan de vaccinare a milioane de copii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pentru asta, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech trebuie autorizat pentru aceasta categorie de varstp. Daca vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech va obtine o…