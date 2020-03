Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus va provoca o scadere de 5%-15% a investitiilor straine directe, fata de estimarile anterioare, rezultand numai o crestere marginala in perioada 2020-2021, cele mai afectate urmand sa fie sectoarele auto, aerian si energetic, arata un raport al Natiunilor Unite publicat duminica,…

- Prioritatile in domeniul transporturilor si modalitatile de dezvoltare a cooperarii in cadrul Organizatiei Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN) au fost evaluate joi de catre secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Dragos Cosmin-Lucian Preda, si secretarul general al Secretariatului…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), impreuna cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Institutul Kaizen, au organizat astazi, 23 ianuarie, workshop-ul „Creșterea performanței companiilor romanești in regiunea extinsa a Marii Negre”, eveniment organizat in marja președinției CCIR la…

- Investitiile straine directe au scazut usor anul trecut la nivel global, afectate de situatia tensionata din Hong Kong precum si de reducerea fluxurilor de investitii in Marea Britanie din cauza incertitudinilor provocate de Brexit, a anuntat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare…

- Vicepremierul Raluca Turcan a discutat luni cu experti ai Bancii Mondiale despre proiectul privind invatamantul secundar (ROSE), ale carui obiective sunt reducerea abandonului scolar si cresterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.Viceprim-ministrul, alaturi de ministrul Educatiei,…

- Primaria Brașov ar putea contracta un credit de pana la 10 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu o perioada de rambursare de 10 ani și o perioada de grație de trei ani, pentru reabilitarea energetica a școlilor. „BERD are un program de finanțare rambursabila prin…

- Distribuția neuniforma a doctorilor amplicifa problemele grave ale sistemului de sanatate romanesc Pe 28 noiembrie 2019 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) a publicat raportul anual privind profilul sanatații in 2019 in Romania. Raportul arata ca in Romania sunt cele mai mici…