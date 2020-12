Stiri pe aceeasi tema

- Acesta și-a inceput declarația cu o strofa dintr-o poezie a lui Octavian Goga. ”Cum sa va spun eu... cred ca cel mai bine a descris Octavian Goga intr-o poezie. ”Doar-abia o clipa le-a tinut divanul/N-a fost grai de cronici grai de parcalab/ Cu mandria-i rece mut sta suveranul,/Si-a-nteles degraba Neagoe,…

- In mormant la ArgesS-a urnit din pacea mortilor stapana,Neagoe-nteleptul, Neagoe voievod,Si-a sfaramat azi-noapte, cu domneasca-i mana,Lespedea de piatra, lespedea batrana,Unde-l ingropase cuvios norod...In mormant la Arges patrunsese dorulCare plange-acuma, sus la Fagaras.Frematand din valuri Oltul,…

- „Strainul” este despre acceptarea suferinței, amintiri dureroase și autoizolare, despre dorul de parinți și iubirile pierdute, despre ce a fost și speranța ca poate se mai intoarce. Se canta cu aceeași energie și fior și la Plaiul Foii, și in Fagaraș sau Apuseni, și in Sighișoara sau la Sfinx, in jurul…

- In istoriografia romaneasca este des intalnit ca loc de batalie toponimul „Posada” (sau „La Posada”), documentat mai tarziu, in timpul luptelor dintre Sigismund de Luxemburg si Vlad I (1395) in vest, in Muntii Cernei. Un astfel de toponim nu exista documentat in partile Argesului si nu are vreo legatura…

- Maine, 5 noiembrie 2020, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor organiza o serie de manifestari culturale dedicate aniversarii a 140 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți prozatori romani, Mihail Sadoveanu, incluse in proiectul 8.12 Monumentele literaturii…

- Feli Donose este o mamica fericita și implinita. Nora Luna, micuța ei, care ii pune zambetul pe fața in fiecare zi i-a devenit și sursa de inspirație. Cum este o artista desavarșita, Feli i-a compus fetiței sale o poezie.

- Comitetul de urgenta al FRF a decis ca la meciurile organizate de FRF si LPF sa se tina un moment de reculegere in memoria fostului presedinte al federatiei Mircea Pascu, potrivit news.ro."In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta compus…