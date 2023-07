Intr-o intervenție la postul Digi 24, Nicu Marcu, președintele ASF, a declarat ca a avut incredere in piața din Romania in ceea ce privește listarea Hidroelectrica. “Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica sa fie numai in Romania. Am a avut incredere in piața din Romania, am avut incredere in faptul ca o sa fie lichiditate in piața și acest lucru ni s-a confirmat. In urma cu un an de zile, am tras acest semnal de alarma, precizand ca nu voi fi de acord decat cu o singura listare, iar aceasta sa fie facuta in Romania. Automat, evaluarea Bursei va fi, cat de curand, refacuta…