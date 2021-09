Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va vorbi pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, noteaza news.ro. Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei, va fi organizata in format hibrid…

- Presedintele american, Joe Biden, care doreste sa consolideze aliantele Statelor Unite fata de China, ii va primi pe premierii Indiei, Japoniei s Australiei pe 24 septembrie, la Washington, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP. Acest summit urmeaza sa faca posibila ''consolidarea…

- Vaccinarea se anunța obligatorie pentru toți angajații statului federal. De asemenea, vaccinul anti-Covid sau un test saptamanal de depistare a bolii va fi obligatoriu in companiile americane care au mai mult 100 de angajati, a anunțat joi Casa Alba. Joe Biden are un plan de combatere a pandemiei, ceea…

- Joe Biden, presedintele SUA, dorește, potrivit Casei Albe, sa prezinte joi un plan „in sase parti” impotriva COVID-19, intr-un moment in care scolile se redeschid intr-o tara confruntata cu recrudescenta pandemiei, alimentata de varianta Delta, noteaza AFP. „Presedintele se va adresa joi americanilor…

- Presedintele american Joe Biden a combinat duminica sarbatorirea a 245 de ani de la proclamarea independentei SUA cu iesirea din cea mai grea etapa a pandemiei, catalogând vaccinarea drept „cel mai patriotic lucru care poate fi facut”, relateaza AFP și CNN. Biden a gazduit…