- David Beckham a stat 12 ore la coada pentru a ajunge la catafalcul reginei. Beckham s-a alaturat miilor de oameni care stau la coada pentru a ajunge la catafalcul reginei.Fostul capitan al echipei engleze de fotbal a purtat o șapca de culoare inchisa, costum și cravata in timp ce aștepta sa-și prezinte…

- Regina Elisabeta a II-a a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția, locul preferat al suveranei. Cel mai in varsta monarh al lumii a trecut la cele veșnice la varsta de 96 de ani, dupa șapte decenii de domnie. In urma decesului sau, personalitați din intreaga lume i-au adus un ultim…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca intentioneaza sa ia parte la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu are in vedere opțiunea acestei deplasari.

- Joe Biden a trait un moment penibil in public. Ultimul incident a avut loc in timpul unei conferințe de presa, chiar in fața avionului prezidențial. Președintele american vorbea cu reporterii, cand soția sa Jill Biden a decis sa il indeparteze de aceștia, pentru ca se afla prea aproape de ei. Joe Biden,…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa iși anunțe intenția de a candida pentru un al doilea mandat dupa alegerile de la jumatatea mandatului in Congres, care vor avea loc in noiembrie, noteaza Bloomberg, citand numeroase surse apropiate liderului american. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele american Joe Biden, vindecat dupa COVID, pleaca in concediu, incepand de miercuri, anunța Reuters. Biden iși va petrece vacanța de 10 zile pe insula Kiawah din statul Carolina de Sud, o statiune de golf in care a mai fost și in anii trecuți. Conform Reuters, președintele american va sta…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, relateaza AFP. “Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care proteja dreptul la avort al femeilor, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.