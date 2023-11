Stiri pe aceeasi tema

- Circa 220 de incalcari și incidente au fost inregistrate in secțiile de votare din țara, pina la aceasta ora. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. 65 dintre incalcarile depistate țin de agitația electorala, patru cazuri se refera la afișajul electoral,…

- Peste 40 la suta din alegatorii inscriși in listele electorale, ceea ce constituie circa 1,1 milioane de persoane, au participat la vot pina la ora 19.00, a anunțat președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Localitatea cu cea mai ridicata prezența la vot este Pocrovca, Dondușeni,…

- Marele favorit al alegerilor locale din mun. Chișinau este liderul MAN și actualul primar al capitalei, Ion Ceban. Cel puțin asta arata datele unui sondaj de opinie realizat de iData. Astfel, potrivit barometrului opiniei publice, din totalul celor deciși, pentru Ion Ceban ar vota 52,9% din respondenți…

- Cum am reacționa daca s-ar dovedi brusc ca unul dintre cei mai influenți politicieni estoni se afla in secret la Moscova in ziua in care Rusia a invadat Ucraina? Exact așa s-a comportat Ion Ceban, primarul Chișinaului, capitala Moldovei , și mare favorit la viitoarele alegeri locale, se intreaba jurnaliștii…

- Fostul președinte american Donald Trump a pledat joi nevinovat la o acuzație penala legata de incercarile sale de a modifica rezultatul alegerilor din 2020 din Georgia, potrivit unui document depus la tribunal citat de Reuters.

- Reprezentanții PAS au venit cu o reacție, dupa ce primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, ca este membra a PAS, care activeaza in favoarea partidul de guvernare și a cerut demisia acesteia. „Membrii actuali ai CEC și-au incheiat afilierea la partid…

- Reprezentanții PAS au venit cu o reacție dupa ce primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut demisia șefei Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Partidul face declarația in contextul acuzațiilor precum ca funcționara ar fi membra a formațiunii și i-ar apara interesele in cadrul instituției. „Daca…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, acuza președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, care este membra a PAS, ca favorizeaza partidul de guvernare și susține ca se pregatește fraudarea alegerilor locale din Chișinau. „Angela Caraman trebuie sa-și dea demisia”, a scris Ceban pe pagina sa de facebook.