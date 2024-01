Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat joi, 25 ianuarie, dialogul strategic privind viitorul agriculturii, un nou forum care are ca obiectiv sa modeleze o viziune comuna asupra viitorului sistemului agricol și alimentar al UE. Dialogul strategic, anunțat de președinta in discursul sau din 2023 privind starea Uniunii , va aborda provocarile și oportunitațile ridicate de participanții la dialog, cum ar fi un nivel de trai echitabil pentru fermieri și comunitațile rurale, sprijinirea agriculturii in limitele planetei noastre și ale ecosistemelor sale, exploatarea oportunitaților…