Presa rusa scrie că ucrainenii se pregătesc să atace Crimeea cu HIMARS ”Pe fundalul unor atacuri sporite asupra Crimeei, Kievul intenționeaza sa transforme peninsula intr-o zona permanenta de escaladare, cu aprobarea aliaților, deschizand un alt front impotriva Rusiei”, scrie publicația rusa Kommersant , precizand ca inclusiv sistemele de lansare multipla de rachete HIMARS, furnizate de SUA Ucrainei, pot fi folosite pentru lovituri asupra Crimeei. Cotidianul rus pune aceasta informație in contextul organizarii pe 23 august, a celui de-al doilea summit Platforma Crimeea, la care la care au participat mai mulți sefi de stat si de guvern. ”Confirmarea faptului ca Statele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

