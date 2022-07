Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a promis o suma suplimentara de 1 miliard de euro pentru a sprijini Ucraina pentru restul anilor 2022 si 2023, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store. El a spus intr-o conferinta de presa sustinuta la Kiev, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca banii sunt pentru a ajuta Ucraina…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca un posibil atac din partea Transnistriei in regiunea Odesa va fi o greșeala globala, scrie presa din Ucraina. Potrivit sursei, Zelenski a spus ca un eventual atac al trupelor rusești va fi ca o palma, la care Ucraina va raspunde cu o lovitura.…

- Multe state acorda Ucrainei un ajutor considerabil, insa o mare parte din el ramane in afara sferei publice sau se dizolva intr-o multitudine de știri. Una dintre țarile al carei ajutor merita atenția noastra este Romania, care ii sprijina și ii ajuta pe ucraineni in toate felurile posibile inca din…

- Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Kremlinul ar fi inceput sa lucreze la imaginea Rusiei de dupa razboi: rezultatul ar trebui sa fie „doua imagini” – una acceptabila pentru un public strain și alta de ințeles pentru „un simplu rus”, scrie miercuri presa ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ordinul de a ataca Insula Șerpilor, in timpul caruia forțele armate ucrainene au suferit pierderi semnificative, a fost dat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la sfatul consultanților britanici, in ciuda obiecțiilor conducerii forțelor armate ucrainene, susține agenția rusa de stat Tass,…

- Cetațenia romana este prima opțiune promovata pe site-ul firmei, care evidențiaza imagini cu pașaportul romanesc dar și cu persoanele care au obținut acest document. Potrivit informațiilor prezentate de companie procedura de obținere a cetațeniei este una rapida și simpla.„Cetațenia romana poate fi…

- Site-ul „președinției” al așa-zisului lider de la Tiraspol a fost clonat. Un site asemanator celui oficial din regiunea transnistreana a publicat un mesaj de susținere fața de poporul ucrainean. Textul se incepe cu o adresare catre Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, membrii Guvernului Ucrainei,…