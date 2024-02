Stiri pe aceeasi tema

- Preoții care cer bani pentru a oficia o inmormantare sau casatorie pot fi dați afara din biserica. Cum pot fi reclamați Preoții care cer bani pentru a oficia o inmormantare sau casatorie pot fi dați afara din biserica. Cum pot fi reclamați Preoții care cer bani pentru inmormantari sau casatorii pot…

- Scandal și circ total la cimitirul din Gura Solcii, comuna Granicești, iar printre autori se afla și preotul ortodox din sat, Liviu Mihai Marici. Acesta a fost și cel care a sunat la 112 pentru a reclama incidentul. In cele din urma, se pare ca vinovat de tot scandalul este chiar preotul. Totul a ...

- Cardurile de energie: Data limita pentru plata facturilor cu ajutorul cardurilor expira in curand Cardurile de energie sunt supuse unui termen de valabilitate, iar utilizatorii care iși achita facturile cu cardul emis de stat dispun de o perioada limitata pentru a efectua plați. Poșta Romana a comunicat…

- APIA Botoșani: „Autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm susținut” Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm susținut. Suma totala autorizata la plata in perioada…

- Angajați de la Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Timiș s-au aflat in situația de a fi insultați și chiar injurați de unele persoane, care considerau ca avand pensie sau indemnizație de handicap de pana la 1.700 de lei lunar se cuvine sa primeasca și cardul sociale pentru alimente…

- Plata taxelor și impozitelor locale se poate face incepand cu data de luni, 8 ianuarie, la Casieria Primariei Sag, numerar sau cu card bancar, cat și prin transfer bancar. Taxele si impozitele au crescut fata de anul precedent doar cu rata inflatiei, 13,8%. Pana la data de 31 martie, contribuabilii…

- Ștefan s-a pomenit, peste noapte, fara soția de 21 de ani și fara fiica de doar 3 luni, care au decedat in teribilul accident de la Bahmut. I-a ramas in grija fiica mai mare, de 4 ani, care a fost grav ranita, iar acum sta doar culcata. In cadrul emisiunii „Destine ”, cu Adrian Prodan, tanarul tata…

- Uneori timpul e mai important decat banii. Mai ales cand aceștia din urma sunt și simbolici. Albaiulienii pot plati, incepand de luni, taxa de emitere a carților de identitate printr-un simplu SMS, ce poate fi trimis din orice rețea de telefonie mobila. Modalitatea de plata este urmatoarea: SMS la numarul…