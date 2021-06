Stiri pe aceeasi tema

- China a adoptat joi o noua lege de combatere a sancțiunilor externe, care raspunde la presiunea crescânda din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene în domeniul comerțului și al drepturilor omului, potrivit AFP.Beijingul a acuzat Statele Unite de „reprimare” a companiilor…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Agențiile americane de informații au doua teorii cu privire la originea virusului SARS-CoV-2, relateaza Digi24, care citeaza Biroul Directorului pentru Informații al SUA. Potrivit sursei citate, doua agenții de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale…

- China a acuzat joi Statele Unite de faptul ca incearca sa-si „impuna” modelul lor democratic in lume, a denuntat activitatile militare americane si a pledat in favoarea unei „non-confruntari” in urma discursului dur al presedintelui Joe Biden in Congres, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- Discutii menite sa salveze acordul nuclear international iranian au inceput marti la Viena, iar Statele Unite au fost invitate sa participe indirect, pentru prima oara dupa sosirea presedintelui Joe Biden la Casa Alba, informeaza AFP. "Sedinta comisiei mixte a fost fructuoasa", a declarat ambasadorul…

- Sefii diplomatiilor americana si chineza se intalnesc joi in Alaska pentru prima oara fata in fata de la instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, o reuniune in cursul careia se asteapta sa fie etalate dezacordurile profunde si adeseori ireconciliabile dintre primele doua puteri mondiale angajate intr-o…

- Presedintii din Statele Unite si China, Joe Biden si Xi Jinping, ar putea avea o intalnire, in mod virtual, in aprilie, daca reuniunea americano-chineza organizata joi in Alaska va fi un succes, anunța MEDIAFAX. Conform unor surse citate de publicatia The Wall Street Journal, China propune…